Аграрии всех регионов Юга могут пролонгировать краткосрочные кредиты по льготным ставкам, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 20 октября 2026 года, во вторник.
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