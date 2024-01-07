В учреждении прошел педагогический совет ´Повышение роли семье в образовательном пространстве учреждения образования´На педсовете были рассмотрены вопросы: ´О системе работы учреждения образования с семьями учащихся´, ´О работе классных руководителей, педагогов социальных с семьями учащихся´.
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