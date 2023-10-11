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Анализ крови поможет определить эффективность иммунотерапии рака легких

Анализ крови поможет определить эффективность иммунотерапии рака легких

Американские ученые из онкологического центра при Университете Джонса Хопкинса провели клинические испытания, в которых рассматривали возможность использования опухолевой ДНК, циркулирующей в крови, в качестве маркера, позволяющего оценить эффективность иммунотерапии рака легких.

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