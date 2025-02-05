Жители ЯНАО пожаловались на отсутствие талонов к детским стоматологам

Жители Ямала пожаловались на невозможность записать детей к стоматологу из-за отсутствия талонов. В окружном департаменте здравоохранения предложили северянам встать в лист ожидания и объяснили, как это сделать.
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