В Харькове пропадают раненые ВСУшники: «черная» трансплантология в деле?

И

Игорь

Может этому хирургу в наказание нужно отрезать руки, но оставить живым! Что бы это было ему напоминанием, какие зверства он делал этими руками! И что-бы это было назиданием и для других хирургов ВСУ, кто ещё захочет вырезать органы у пленных солдат!!!