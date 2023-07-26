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В Харькове пропадают раненые ВСУшники: «черная» трансплантология в деле?

В Харькове пропадают раненые ВСУшники: «черная» трансплантология в деле?

С Купянского направления начали пропадать ВСУшники. Тревогу забили родственники военнослужащих, которые не могут найти их в госпиталях.

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Комментарии
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И
Игорь
Может этому хирургу в наказание нужно отрезать руки, но оставить живым! Что бы это было ему напоминанием, какие зверства он делал этими руками! И что-бы это было назиданием и для других хирургов ВСУ, кто ещё захочет вырезать органы у пленных солдат!!!
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14 час.
НН
Надежда Никитина
Трупоеды весь запад куда идут эти органы. Хирургов-тварей казнить на месте.
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13 час.
Г
Гость
И ноги заодно.
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6 час.

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