Предварительное заседание суда по делу «Макфы» пройдет в закрытом режиме

Центральный суд Челябинска поддержал ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о том, чтобы дело о взыскании имущества АО «Макфа» и связанных с ним компаний в пользу государства рассматривалось в закрытом режиме.
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