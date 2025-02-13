ЦБ... и тема

Кстати, обратили внимание, наезды на Набиуллину прекратились совсем. У нас что-то поменялось в политике ЦБ? Или с инфляцией все стало хорошо? Или за эти наезды никто больше эти не платит?) Вспоминайте, давайте.
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