Театр абсурда
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Театр абсурда

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ЦБ... и тема

ЦБ... и тема

Кстати, обратили внимание, наезды на Набиуллину прекратились совсем. У нас что-то поменялось в политике ЦБ? Или с инфляцией все стало хорошо?  Или за эти наезды никто больше эти не платит?)  Вспоминайте, давайте.

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