В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции, ЮИДовцы и дружинники обратились к участникам дорожного движения

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники городской Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД школы № 56 и народной дружиной «Ратник» провели профилактическую акцию «Водитель, будь осторожен!».
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