МАГАТЭ: остекление корпуса Хмельницкой АЭС повреждено волной от взрыва

Неподалеку от атомной электростанции зафиксированы хлопки неизвестного происхождения.В одном из зданий комплекса станции атомного энергопроизводства под Хмельницким повреждено остекление на окнах, которое произошло из-за воздействия воздушной волны ударного характера от взрывов, зафиксированных неподалеку от АЭС.
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