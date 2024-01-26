Директор СВР предупредил о попытках Запада устроить революцию в РФ

ТАСС/Валерий Шарифулин Запад уверовал в свою способность устраивать перевороты по всему миру и намерен устроить революцию и в России, однако это сделать не удастся, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии