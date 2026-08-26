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Татар-информ

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Больше шансов у молодых с хорошей моторикой: кого возьмут в «Сталинские соколы»

Больше шансов у молодых с хорошей моторикой: кого возьмут в «Сталинские соколы»

Как заменить службу по призыву службой по контракту и получать по несколько сотен тысяч рублей в месяц? Как отбирают и кого возьмут на обучение и службу в «Сталинские соколы»? Как стать высокооплачиваемым оператором беспилотника, и в каких еще специалистах нуждаются Войска беспилотных систем? Об этом говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».

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