Больше шансов у молодых с хорошей моторикой: кого возьмут в «Сталинские соколы»

Как заменить службу по призыву службой по контракту и получать по несколько сотен тысяч рублей в месяц? Как отбирают и кого возьмут на обучение и службу в «Сталинские соколы»? Как стать высокооплачиваемым оператором беспилотника, и в каких еще специалистах нуждаются Войска беспилотных систем? Об этом говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».