Стая домашних собак напала на малолетнюю школьницу в Ставрополе, когда она гуляла на улице. Животных отгоняли выстрелами, но спасти ребенка не удалось, сообщает СК России по Ставропольскому краю.
В Ставрополе стая собак загрызла 9-летнюю девочку
Комментарии
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Александр Попов
СКОРМИТЬ им ХОЗЯЙКУ, потом МЭРА и т.д..
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15 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
До каких пор Дума не принимает закон о бездомных собаках,их надо отлавливать ,отстреливать,кто важнее,люди или собаки?Депутаты Проснитесь!
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14 час.
Татьяна Романова
Хозяйку этой своры тоже усыпить.
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13 час.
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