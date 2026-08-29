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Царьград

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Сесар Луис Мерло: Барко подпишет контракт со "Спартаком" до 2031

Сесар Луис Мерло: Барко подпишет контракт со "Спартаком" до 2031

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, играющий за "Спартак" с 2024 года, подпишет новый контракт до июня 2031 года.

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