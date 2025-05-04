Путин заговорил о преемнике: Должны появиться несколько человек

Путин признался, что всегда думает о преемнике, но выбор за людьми. "Должен появиться человек, а лучше несколько человек, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - отметил глава государства.
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