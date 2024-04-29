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Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека

Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека

Киев изменил заявление, представленное в Совете Европы, относительно отступления от обязательств, установленных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Пакте о гражданских и политических правах в период военного положения.

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