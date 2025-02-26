Габбард: завершение украинского конфликта — главный приоритет Трампа

Завершение украинского конфликта — главный приоритет американского президента Дональда Трампа. С соответствующим заявлением выступила в эфире телевизионного канала Fox News директор Национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард.
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