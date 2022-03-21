Семенов опроверг конфликт с Талалаевым: «Слухи не соответствуют действительности»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов опроверг информацию о конфликте с Андреем Талалевым. Сообщалось, что главный тренер грозненского клуба оштрафовал игрока на 500 тысяч рублей и лишил капитанской повязки за ошибку в матче РПЛ с «Локомотивом» (2:3).
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