Подростка на мотоцикле сбила автомобилистка в Богородске

Автомобиль Kia и мотоцикл Kayo столкнулись на улице Ленина вчера, 24 июля, в 18.50. Как сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции, 38-летняя автомобилистка при проезде нерегулируемого перекрёстка не предоставила преимущество мотоциклисту.
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