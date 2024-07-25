Подростка на мотоцикле сбила автомобилистка в Богородске

Автомобиль Kia и мотоцикл Kayo столкнулись на улице Ленина вчера, 24 июля, в 18.50. Как сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции, 38-летняя автомобилистка при проезде нерегулируемого перекрёстка не предоставила преимущество мотоциклисту.