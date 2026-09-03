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Экран 80 дюймов, 10 000 мА·ч и очень небольшие размеры. Представлен складываемый втрое проектор Aurzen Zip Pro

Экран 80 дюймов, 10 000 мА·ч и очень небольшие размеры. Представлен складываемый втрое проектор Aurzen Zip Pro

Он имеет Z-образную форму Aurzen представила на выставке IFA 2026 в Берлине карманный проектор Zip Pro с необычной трехсекционной складной конструкцией.

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