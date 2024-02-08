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WP: украинские командиры жалуются на острую нехватку боевиков

WP: украинские командиры жалуются на острую нехватку боевиков

REUTERS/Gleb Garanich Нехватка личного состава в рядах украинской пехоты стала самой большой проблемой для ВСУ, в то время как Россия сумела вернуть себе наступательную инициативу на поле боя и усиливает свои атаки.

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