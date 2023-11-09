Счета медучреждений Забайкалья блокируют из-за долгов

Счета медицинских учреждений Забайкальского края стали блокировать из-за долгов. Об этом сообщили на заседании комитета по бюджетной и налоговой политики регионального Заксобрания, передает корреспондент ZAB.
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