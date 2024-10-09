Экс-игрок ЦСКА Игнашевич объяснил непростые отношения с Акинфеевым

Бывший защитник московского ЦСКА, тренер Сергей Игнашевич в интервью YouTube-каналу Smol Talk признался, что они с голкипером и капитаном армейского клуба Игорем Акинфеевым никогда не были хорошими друзьями.
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