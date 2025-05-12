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"Иначе перестанем быть Россией": военкор Сладков призвал россиян очнуться и совершать "безоговорочные" подвиги

"Иначе перестанем быть Россией": военкор Сладков призвал россиян очнуться и совершать "безоговорочные" подвиги

Нужны потрясающие и безоговорочные победы сейчас, в противном случае не будет ни России, ни россиян, убежден журналист.

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Комментарии
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Алексей Тан
Очень &quot;&quot;умилило&quot;&quot;... комменты ... клещей и мух, живущих на ВОЛе.... ------- Пост Сладкова не оставил равнодушным россиян. «Чтобы очнуться, нам нужен социализм, революционная дисциплина и безжалостность к врагам Родины», - высказал мнение Богдан Контемиров. «Да, пора очнуться и восстановить социализм, посадить всех олигархов и воров-чиновников, как деды в 45-м!» - поддержал Nikolai M. ...... ++======================== , О! как!... мечтатели о советиус и о времени, ИХ власти... ГДЕ Коренные Россияне и РАБОТАЛИ на ИХ ПРОЕКТ си-си си-ре... и где эти элита советиус, СРАЗУ. после войны... НАЧАЛА ВОССТАНАВЛИВАТЬ.... ТЕХ!... кто воевал в месте с НАЦИСТАМИ...  или сотрудничал с НИМИ... а ПОБЕДИТЕЛЬ - КОРЕННОЙ Народ РСФСР.... Жил ХУЖЕ чем проигравшие!!!... аж до самого КОНЦА... усопшего &quot;СОВЕТИУС&quot;.... до 2013-ого года!!.
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18 час.
ЕС
Евгений Саваровский
При этом загнивающем капитализме мы Россию не поднимем. Плодим олигархов, которым Родина по хрену, только доллар в глазах. Население бедное, жизнь кипит только в Москве. Мигранты наглеют и звереют, руководство эффективных мер не принимает, только дозунги. Пора более жесткую политику вести во внутренней и внешей политике. Иначе хана.
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11 час.
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