"Иначе перестанем быть Россией": военкор Сладков призвал россиян очнуться и совершать "безоговорочные" подвиги

Алексей Тан

Очень ""умилило""... комменты ... клещей и мух, живущих на ВОЛе.... ------- Пост Сладкова не оставил равнодушным россиян. «Чтобы очнуться, нам нужен социализм, революционная дисциплина и безжалостность к врагам Родины», - высказал мнение Богдан Контемиров. «Да, пора очнуться и восстановить социализм, посадить всех олигархов и воров-чиновников, как деды в 45-м!» - поддержал Nikolai M. ...... ++======================== , О! как!... мечтатели о советиус и о времени, ИХ власти... ГДЕ Коренные Россияне и РАБОТАЛИ на ИХ ПРОЕКТ си-си си-ре... и где эти элита советиус, СРАЗУ. после войны... НАЧАЛА ВОССТАНАВЛИВАТЬ.... ТЕХ!... кто воевал в месте с НАЦИСТАМИ... или сотрудничал с НИМИ... а ПОБЕДИТЕЛЬ - КОРЕННОЙ Народ РСФСР.... Жил ХУЖЕ чем проигравшие!!!... аж до самого КОНЦА... усопшего "СОВЕТИУС".... до 2013-ого года!!.