Рубрика "Вынесено из комментариев". Отличные комментарии Нины Б. к посту Нет на Украине русских!Комментарий номер один.
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