Севастополь пережил страшную ночь из-за атаки ВСУ. Что известно?

Поздно вечером 6 сентября Севастополь вновь был атакован украинскими беспилотниками. По официальным данным, силы ПВО, военные и мобильные огневые группы отразили серию налетов украинских дронов, в результате которых в жилых кварталах произошли детонации, были выбиты стекла в домах и в детском саду, повреждены автомобили, а самое страшное — погибли люди.
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