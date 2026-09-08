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Севастополь пережил страшную ночь из-за атаки ВСУ. Что известно?

Севастополь пережил страшную ночь из-за атаки ВСУ. Что известно?

Поздно вечером 6 сентября Севастополь вновь был атакован украинскими беспилотниками. По официальным данным, силы ПВО, военные и мобильные огневые группы отразили серию налетов украинских дронов, в результате которых в жилых кварталах произошли детонации, были выбиты стекла в домах и в детском саду, повреждены автомобили, а самое страшное — погибли люди.

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