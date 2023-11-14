Дептранс Москвы: движение поездов на Филевской линии метро восстановили

На голубой ветке столичной подземки движение поездов ввели в график. Между станциями метро «Киевская» и «Кунцевская» не ходили составы из-за человека на путях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.