Дептранс Москвы: движение поездов на Филевской линии метро восстановили

На голубой ветке столичной подземки движение поездов ввели в график. Между станциями метро «Киевская» и «Кунцевская» не ходили составы из-за человека на путях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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