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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Лифинцева: «Сейчас будет испытание славой, деньгами, и я помогу Мирону его пройти»

Лифинцев завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира на короткой воде. «Бог нам всегда дает испытание.

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