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Сенатор Пушков: солдаты увольняются из ВС Британии, не желая воевать на Украине

Сенатор Пушков: солдаты увольняются из ВС Британии, не желая воевать на Украине

Массовый отток военнослужащих из британской армии связан с тем, что они не хотят попасть на Украину. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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