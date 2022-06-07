Президент Світового банку Девід Малпасс Світовий банк додатково виділить Україні 1,5 млрд доларів Загальний обсяг допомоги українській економіці з боку Світового банку перевищив 4 млрд доларів Світовий банк у вівторок оголосив про надання додаткової допомоги Україні у розмірі 1,5 млрд доларів , в результаті чого загальний запланований пакет підтримки української економіки перевищив 4 млрд […] Сообщение Світовий банк додатково виділить Україні 1,5 млрд.