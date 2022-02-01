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Алли перешел в «Эвертон» бесплатно. «Тоттенхэм» получит 12 млн евро после 20 игр хавбека, с бонусами сумма может вырасти до 35-45 млн

«Эвертон» объявил о переходе полузащитника Деле Алли из «Тоттенхэма». Мерсисайдцы подписали с 25-летним англичанином контракт до июня 2024 года.

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