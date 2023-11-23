Почему Южно-Африканская Республика повернулись спиной к Израилю

Парламент Южно-Африканской Республики проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Израилем. Таким образом, ЮАР стала первой страной Африки и БРИКС, пошедшей на столь радикальный антиизраильский шаг.
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