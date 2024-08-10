Согласно исследованиям, белый и розовый шум помогают детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) лучше концентрироваться

Исследование, опубликованное в научном журнале Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, показало, что белый и розовый шум могут помочь детям и молодым людям с СДВГ лучше справляться с задачами, требующими внимания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии