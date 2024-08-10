Medical Insider

71 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Согласно исследованиям, белый и розовый шум помогают детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) лучше концентрироваться

Исследование, опубликованное в научном журнале Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, показало, что белый и розовый шум могут помочь детям и молодым людям с СДВГ лучше справляться с задачами, требующими внимания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх