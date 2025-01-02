Дневной сон: кому он на самом деле полезен

Как гласит народная интерпретация закона Архимеда, после сытного обеда – полагается поспать. Мы решили вспомнить о существующих традициях дневного сна во всем мире, а также поразмышлять о его пользе и вреде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии