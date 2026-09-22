Челябинские бизнесмены не уплатили 314 млн рублей налогов

В Челябинской области перед судом предстанут фактический руководитель и директор компании, которая с 2018 по 2020 год не уплатила свыше 314 млн рублей НДС при строительстве и обслуживании инженерных сетей.
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