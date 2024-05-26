Сергунина: Участники программы «Сделано в Москве» заработали более 110 млн. рублей с начала года

Москва оказывает всестороннюю поддержку представителям бизнес-сообщества. Они могут получить гранты и субсидии на развитие своего дела, льготные кредиты, доступ к полезным онлайн-сервисам, консультациям и обучению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии