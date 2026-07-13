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Регионы России

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Xiaomi запустила краудфандинг 4-цветного фотопринтера Mijia Desktop Photo Printer 2

Xiaomi запустила краудфандинг 4-цветного фотопринтера Mijia Desktop Photo Printer 2

Новая технология печати призвана улучшить глубину оттенков и детализацию изображений. Принтер поддерживает печать на двусторонней фотобумаге форматов 4 и 6 дюймов, а также ламинирование с разными вариантами текстуры защитного покрытия.

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