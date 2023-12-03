МИД: Британия потрясена решением Верховного суда РФ запретить движение ЛГБТ*

Аким Воземчук

Пидарасы мира в тоске и печали.Сейчас вслед за Россией,потянется весь здравый и здоровый мир,пидарсня это понимают и боятся этого.Первыми очнулось турецкое общество они в недоумении в ступоре ,как жежь так ,мы мусульмане не запретили разводить пидарасню,а вот Православная и Исламская Россия подала всеми миру пример защиты собственного народа от пидарастии и пидарасов.Ну теперь дело техники загнать в глубокое подполье всю эту нечисть .Мои поздравления российскому обществу,Одной погани мы скрутили голову,теперь настала очередь отменить институт двойного гражданства для всех чиновников ,служащих ,всему силовому , надзорному сообществу и судьям.Институт двойного дна должен быть ликвидирован.Это потенциальные и даже явные предатели.