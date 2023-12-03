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Добрый Мир

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МИД: Британия потрясена решением Верховного суда РФ запретить движение ЛГБТ*

МИД: Британия потрясена решением Верховного суда РФ запретить движение ЛГБТ*

Фото: Pixabay / kenailuj Карина Романова 6,4K прочитали Заместитель главы МИД Великобритании Лео Докерти заявил, что британское руководство с сожалением воспринимает решение Верховного суда России признать движение ЛГБТ* экстремистским.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Пидарасы мира в тоске и печали.Сейчас вслед за Россией,потянется весь здравый и здоровый мир,пидарсня  это понимают и боятся этого.Первыми очнулось турецкое общество они в недоумении  в ступоре ,как жежь так ,мы мусульмане   не запретили разводить пидарасню,а вот Православная и Исламская Россия  подала всеми  миру пример защиты собственного народа от пидарастии  и пидарасов.Ну теперь дело техники загнать в глубокое подполье всю эту нечисть .Мои поздравления  российскому обществу,Одной погани мы скрутили голову,теперь настала очередь  отменить институт двойного гражданства для всех чиновников ,служащих ,всему силовому , надзорному сообществу и судьям.Институт двойного дна должен быть ликвидирован.Это потенциальные и даже явные предатели.
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