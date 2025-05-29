ТАСС: ВСУ сосредоточили на сумском направлении не менее девяти соединений

Украинское командование перебросило под Сумы не менее девяти соединений, сообщает ТАСС. По информации агентства, в их числе механизированные, десантно-штурмовые бригады, подразделения территориальной обороны и погранвойск.
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