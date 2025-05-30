Федор Болтин: «Новые традиции и классика»

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга – о празднике на Дворцовой площади Предстоящие выходные подарят нам продолжение празднования 322-летия Санкт-Петербурга и встречу с летом! Сегодня вечером Дворцовая площадь превратится в огромный театральный зал под открытым небом.