Кратко о новых назначениях и бесславном уходе прежних губернаторов

Геннадий Бережнов

Азаров добровольно покинул свой пост всего через 8 месяцев после триумфального переизбрания на второй срок (83,83%). Однако второй раз и с таким процентом. Это говорит о многом и о том, насколько народ отдаёт голос бездумно!