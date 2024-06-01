Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Неужели кто-то думает,что мы им простим КРОКУС,и остальные преступления???ВАЛИТЕ ! Обустраивайте жизнь своей страны и...После массовой др...
  • Анатолий Страшко
    Жаль только настоящих работяг, зарабатывающих трудом себе и семьям на пропитание. Баи их таких не кормят. Сами всё сж...После массовой др...
  • Владимир Елкин
    Разные таджики бывают. Пусть остаются только те, что толерантны и уважают наши законы и население! Остальным - скатер...После массовой др...

Кратко о новых назначениях и бесславном уходе прежних губернаторов

Кратко о новых назначениях и бесславном уходе прежних губернаторов

31 мая Владимир Владимирович Путин подписал указ об отставке пятидесятитрёхлетнего баскетболиста и чемезовского ставленника Дмитрия Игоревича Азарова с поста губернатора Самарской области: "В связи с заявлением губернатора Самарской области Азарова Д.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Азаров добровольно покинул свой пост всего через 8 месяцев после триумфального переизбрания на второй срок (83,83%). Однако второй раз и с таким процентом. Это говорит о многом и о том, насколько народ отдаёт голос бездумно!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх