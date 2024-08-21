Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Союзники Украины нарушили обещание

Союзники Украины нарушили обещание

На саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне партнеры Украины обещали расширить поставки техники и передать Киеву дальнобойные системы ПВО.

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Комментарии
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Eduard
Занимайтесь своими членами НАТО,передавайте им оружие и в Зерлине воюйте!
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18 час.
Eduard
Никто Украине ничего не должее вообще! Это страна -преступница,всё руковрдствр пр уши в крови!
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18 час.
Eduard
Запад нагло вмешивается в чужие страны и пытается чужими рукаии воевать.У себя они пиво пьют,еа Украине дома горят.Что интересно,такую жизнь укропы сами выбрали себе.Воевать их палками не геали!
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18 час.

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