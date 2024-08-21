Занимайтесь своими членами НАТО,передавайте им оружие и в Зерлине воюйте!

Никто Украине ничего не должее вообще! Это страна -преступница,всё руковрдствр пр уши в крови!

Eduard

Запад нагло вмешивается в чужие страны и пытается чужими рукаии воевать.У себя они пиво пьют,еа Украине дома горят.Что интересно,такую жизнь укропы сами выбрали себе.Воевать их палками не геали!