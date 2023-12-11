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Красноярский суд приговорил бизнесмена Быкова к 12 годам колонии за убийство

Красноярский суд приговорил бизнесмена Быкова к 12 годам колонии за убийство

Кировский районный суд Красноярска вынес приговор бизнесмену Анатолию Быкову. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима за убийство 25 лет назад криминального авторитета Владимира Филиппова, сообщило региональное управление Следкома.

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