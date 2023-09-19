Металлотерапия – лечебные свойства меди

Карпов Илья

Ну, что тут сказать? Большей глупости и полного мракобесия я не видел. Кто вообще допускает такие публикации? Это явное НЕУВАЖЕНИЕ к читателям и подписчикам. Да еще писать, как лечить опухоли!!! Это полный ДУРДОМ. А ведь про металлы можно было рассказать много чего интересного. Ну, вспомните (если вы учились в школе), что существует РЯД АКТИВНОСТИ МЕТАЛЛОВ, когда одни металлы могут из растворов вытеснять другие. Опускают ЖЕЛЕЗНЫЙ гвоздь в раствор МЕДНОГО купороса и наблюдают, как железо вытесняет медь и гвоздь покрывается медью. Считается, что Медь не может магнититься, но известна точка НЕЕЛЕ, когда это станет возможным и есть еще масса других примеров. Этог важно для понимания того, как металлы ведут себя В МАГНИТНОМ ПОЛЕ. Есть ДИА- и ЕСТЬ ПАРАМАГНЕТИКИ. Для Природы - это огромное поле для регулировки разных процессов. У нас в гемоглобине - железо, а некоторых животных - это медь. В чем преимущество того или другого металла? Известно, что в Индии (откуда и пошла холера), работники МЕДНЫХ рудников практически редко болели от этого. Чем не повод задуматься. Ведь длительно иммунитет против холеры (у переболевших) нет. Да, все наши ферменты содержат металлы в своей структуре ИЛИ ЗАВИСЯТ от его наличия в окружающей среде. Удаление металла приводит к инактивации иммуноглобулина. А изменение характера кристаллической решетки? Ну, как у ОЛОВА. Есть белое и есть серое олово. Они отличаются по характеру такой решетки. Белое олово при снижении температуры, превращается в серое и у него меняются свойства. От этого погибло много экспедиций изучающих северные широты. Емкости с горючими материалами запаивали с применением олова, но от холода оно превращалось в серое олово и рассыпалось. Горючее вытекало. А как разваливались оловянные пуговицы на мундирах солдат? А наличие МЕТАЛЛОВ ОБЛАДАЮЩИХ ПАМЯТЬЮ (например, НИТИНОЛ).А значение тканей в нашей одежде? Мы ведь даже используем иногда АНТИСТАТИКИ.. Как это влияет на электричество кожных покровов? А то, что есть МЕДНО-АММИАЧНЫЕ растворы целлюлозы и ТКАНИ ИЗ ЭТОГО? Да обо всем этом можно рассказывать ЧАСАМИ. Но, это уже другая история. (тут Шахразада прекращает дозволенные речи).