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Морган о Жезуше: «Португальский тен Хаг. Пытаясь унизить Роналду и демонстрируя вопиющее неуважение, он хочет прославиться как крутой и жесткий тип»

Журналист и телеведущий Пирс Морган обвинил Жорже Жезуша в неуважении к Криштиану Роналду . 41-летний форвард сборной Португалии ранее покинул расположение команды из-за конфликта с главным тренером.

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