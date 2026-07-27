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В больницах российского региона начнут петь хором для здоровья

В больницах российского региона начнут петь хором для здоровья

Главные врачи медучреждений уже получили соответствующее распоряжение В больницах Свердловской области стартует проект по поддержке психоэмоционального и когнитивного здоровья пациентов и персонала, сообщает newsroom24.

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