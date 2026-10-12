Дроноводы уничтожили два гексакоптера и три машины ВСУ под Добропольем

Операторы беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили два украинских гексакоптера, два автомобиля и боевую бронированную машину на Добропольском направлении.
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