В 2026 году объём вложений в космическую сферу впервые преодолеет отметку в 100 млрд долларов. Локомотивом тренда стало рекордное IPO SpaceX, собравшее 75 млрд долларов, — оно заставило инвесторов по-новому взглянуть на потенциал сектора.