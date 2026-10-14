В 2026 году объём вложений в космическую сферу впервые преодолеет отметку в 100 млрд долларов. Локомотивом тренда стало рекордное IPO SpaceX, собравшее 75 млрд долларов, — оно заставило инвесторов по-новому взглянуть на потенциал сектора.
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