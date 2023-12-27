Можно ли подготовить инженера за полгода

Лариса Шемисова

Получится не дрессированная обезьяна, получится человек, ограниченный параметрами данной работы, при небольшом изменении, снова нужно обучение (вопрос кто обучать будет , наверное тот кто имеет это образование и легко адаптируется) , а уж говорить о смене работы вообще не приходится.