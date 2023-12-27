Математик Борис Трушин сравнивает школу со взрослой работой и находит, что учёба в школах организована отвратительно (ссылка).
Можно ли подготовить инженера за полгода
Комментарии
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Лариса Шемисова
Получится не дрессированная обезьяна, получится человек, ограниченный параметрами данной работы, при небольшом изменении, снова нужно обучение (вопрос кто обучать будет , наверное тот кто имеет это образование и легко адаптируется) , а уж говорить о смене работы вообще не приходится.
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