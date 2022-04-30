Пронько о предателях России: "Понимаю, очень хочется бабла"

Сейчас страну чуть ли не в ежедневном режиме сотрясают скандалы, когда вроде бы наши с вами соотечественники, а по факту безродные существа с холуйской психологией, пытаются не просто облить помоями Россию, но и совершить настоящие диверсии.
Сейчас страну чуть ли не в ежедневном режиме сотрясают скандалы, когда вроде бы наши с вами соотечественники, а по факту безродные существа с холуйской психологией, пытаются не просто облить помоями Россию, но и совершить настоящие диверсии.
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