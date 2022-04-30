Царьград

3 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Ну и валил бы на Украину. Настало время неудачников - актеров которые так и не стали знаменитыми.Актёр Артур Смоль...
  • Александр _
    Да хоть там будет 20 генералов. И что? Им как с гуся вода.Бегство канадског...
  • Ам-ням
    Армяне торгаши и в армии и а быту! Понтов много а дела мало! Они и драхмы поднять готовы сейчас. А как себя ведëт мод...Армения планирует...

Пронько о предателях России: "Понимаю, очень хочется бабла"

Пронько о предателях России: "Понимаю, очень хочется бабла"

Сейчас страну чуть ли не в ежедневном режиме сотрясают скандалы, когда вроде бы наши с вами соотечественники, а по факту безродные существа с холуйской психологией, пытаются не просто облить помоями Россию, но и совершить настоящие диверсии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх