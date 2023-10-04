22+ человека, которые «прокачали» уют собственными руками

Не секрет, что уют в доме создается мелочами, многие из которых легко сделать собственными руками. Мы решили показать, что обновление интерьера — не всегда затратное мероприятие и собрали в соцсетях фотографии пользователей, которые «прокачали» уют милыми поделками.